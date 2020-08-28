Личные заслуги Абэ. Чего ждать в отношениях Токио и Москвы после ухода японского премьера?

Отношения Токио и Москвы после отставки премьер-министра Японии Синдзо Абэ станут менее продуктивными. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. По его словам, японский премьер делал большой личный вклад в развитие диалога с Россией. Ожидать такого рвения от нового главы правительства, кто бы им ни стал, не приходится.

«Я считаю, что уход Абэ безусловно будет негативным фактором для наших отношений, так как двусторонний политический диалог был во многом заслугой Абэ. Во всяком случае, уровень этого диалога, интенсивность встреч на высшем уровне произошли во многом благодаря его личной инициативе. И он всегда выделял российское направление во внешней политике, отдавал ему приоритет в своей дипломатии. В том числе, исходя из собственных политических взглядов, а также семейной традиции. Любой другой политик, который придет ему на смену, уже не будет столь активен в этом направлении», — заметил Стрельцов.

Главный вопрос, который стоит ребром между Россией и Японией много лет — подписание мирного договора о судьбе южных Курил — зайдет в тупик при новом премьер-министре, уверен эксперт. Поскольку обе стороны территориального спора не готовы идти на уступки, у нового человека может просто пропасть желание вести диалог.

«Я думаю, что неизбежен определенный застой в этом направлении. Новому премьеру придется решать вопрос: продолжать ли этот диалог в условиях принципиального различия в позициях и отсутствия видимых перспектив достичь какого-то компромисса. Позиции сторон определились, и никакого просвета здесь не видно», — констатировал востоковед.

Аналогичной точки зрения на вопрос развития российско-японских отношений с уходом Абэ придерживается и руководитель Центра японских исследований доктор исторических наук Валерий Кистанов. В интервью URA.RU он заявил, что переговоры с Токио могут оказаться в подвешенном состоянии.

Камнем преткновения в отношениях между Россией и Японией остается вопрос принадлежности островов южной Курильской гряды: Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы Хабомаи. Токио называет их «северными территориями» и настаивает на передаче земель в ее распоряжение. Москва отрицает само наличие территориального спора. Конфликт длится еще с 1956 года, когда СССР и Япония подписали декларацию об итогах Второй мировой войны, но так и не закрепили ее мировым соглашением. В 2018 году президент России Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по этому вопросу, но не успели довести дело до конца.

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