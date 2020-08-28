Видео из квартиры в Петербурге, где спасатели нашли двух истощенных детей

5-tv.ru публикует видео, на котором запечатлена квартира, где днем в пятницу, 28 августа, спасатели нашли истощенных детей. Худых малышей, которым на вид три и четыре года, обнаружили в квартире на юге Петербурга из-за едва не случившегося пожара.

Сообщение о возгорании на проспекте Большевиков поступило в 14:46. Спустя семь минут спасатели уже находились на месте, где и выяснилось, что в помещении произошло задымление из-за подгоревшей еды на кухне.

Когда сотрудники МЧС предотвратили возгорание, они увидели грязную, захламленную квартиру, в которой находились двое исхудавших бледных детей. По словам очевидцев, родители малышей вели себя неадекватно.

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Информация о случившемся была передана инспекторам по делам несовершеннолетних. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.