Видео из квартиры в Петербурге, где спасатели нашли двух истощенных детей
Худых детей, которым на вид три и четыре года, обнаружили из-за едва не случившегося пожара — на кухне подгорела еда.
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Фото, видео: ТАСС / Павел Бедняков, 5-tv.ru
5-tv.ru публикует видео, на котором запечатлена квартира, где днем в пятницу, 28 августа, спасатели нашли истощенных детей. Худых малышей, которым на вид три и четыре года, обнаружили в квартире на юге Петербурга из-за едва не случившегося пожара.
Сообщение о возгорании на проспекте Большевиков поступило в 14:46. Спустя семь минут спасатели уже находились на месте, где и выяснилось, что в помещении произошло задымление из-за подгоревшей еды на кухне.
Когда сотрудники МЧС предотвратили возгорание, они увидели грязную, захламленную квартиру, в которой находились двое исхудавших бледных детей. По словам очевидцев, родители малышей вели себя неадекватно.
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Информация о случившемся была передана инспекторам по делам несовершеннолетних. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.
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