Видео: Сотрудник полиции погиб в ДТП на юге Петербурга
Микроавтобус влетел под фуру. В результате аварии скончались два человека.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
Сотрудник полиции погиб в ДТП на юге Петербурга. Авария произошла на Дунайском проспекте в районе дома 28. По предварительным данным, микроавтобус въехал под фуру. В результате ЧП погибли два человека. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники экстренных служб.
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