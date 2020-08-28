Видео: Сотрудник полиции погиб в ДТП на юге Петербурга

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Алиса Маркова
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Микроавтобус влетел под фуру. В результате аварии скончались два человека.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Сотрудник полиции погиб в ДТП на юге Петербурга. Авария произошла на Дунайском проспекте в районе дома 28. По предварительным данным, микроавтобус въехал под фуру. В результате ЧП погибли два человека. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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