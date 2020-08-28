Видео момента жесткого ДТП в Петербурге, где погибли двое полицейских
На Дунайском проспекте легковая машина на высокой скорости влетела под фуру.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео момента жесткого ДТП в Москве, в результате которого погибли двое полицейских. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла возле дома № 28 на Дунайском проспекте. На кадрах видно, как легковая машина Nissan на высокой скорости влетела под фуру MAN.
В результате столкновения погибли два человека. Оба — сотрудники МВД. По информации 5-tv.ru, один из них в должности подполковника.
На месте ЧП в настоящий момент дежурят экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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