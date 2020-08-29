«Узнаю кто ты»: Рудковская намерена разобраться с назвавшей ее «бабушкой» хейтером

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская в своем Telegram-канале выложила объемный пост, в котором заявила о намерении разобраться с анонимным хейтером, назвавшей ее «бабушкой». Знаменитость возмущена тем, что «яйцеголовые неудачницы» пропагандируют в сети «эйджизм».

Яна Рудковская отмечает, что так назвать 45-летнюю женщину может только больной или завидующий человек.

«Я уверена, что я выгляжу (без фотошопа) и у меня фигура в разы лучше, чем у вас, прячущейся за анимационной плашкой! Готовы встретиться со мной и посмотреть в мои старческие глаза?! И сделать совместное сравнительное фото?» — вопрошает Яна Рудковская.

Музыкальный продюсер не стала конкретизировать паблик, в котором появились высказывания в ее адрес. Яна Рудковская не может поверить, что написать про нее нелицеприятные вещи отважился самодостаточный и позитивный человек.

«Ты пока никто и зовут, увы, тебя никак! Ты без имени и без отчества, и даже без фамилии! Вот и знай свое место на дворе анонимных телег! Все анонимные каналы, в отличие от тебя одной, имеют свое „лицо“ и не позволяют себе то, что позволяешь себе ты, достала уже, ей богу!» — возмущается знаменитость.

В завершении своего поста Яна Рудковская перешла к определенного рода угрозам. Продюсер подчеркнула, что, по сути, она человек достаточно добрый и не злопамятный. Несмотря на это, знаменитость, благодаря своим связям и финансовым возможностям обещает установить личность оппонентки.

«Я ведь все равно узнаю кто ты, даже не „вы“, потому что писать про тебя „вы“, рука не поднимается, а также пиарить твой мерзкий и ущербный канал! <…> Представляю, когда передо мной будет стоять „серая бесформенная мышь“ и моргая судорожно своими безликими глазами, запинаясь извиняться…», — пишет Яна Рудковская.

Продюсер добавила, что не пожалеет для этого ни времени, ни денег, и уверена, что скоро увидится с хейтером.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Рудковская в странном розовом платье позирует у облупившегося подъезда.