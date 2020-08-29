Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися
Согласно данным ЦИК республики, действующий лидер Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей.
Фото: REUTERS /VASILY FEDOSENKO
Президент РФ Владимир Путин в интервью на федеральном телеканале назвал выборы в Белоруссии состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома республики, действующий лидер Александр Лукашенко смог заручиться 80,1% голосов избирателей. В то же время оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала только — 10,1%.
«Мы исходим из того, что выборы состоялись», — цитируют Владимира Путина «Известия».
Сразу после выборов президента Белоруссию захлестнула волна акций протеста. Жители республики стали выражать несогласие с результатами голосования. Граждане собираются на улицах. В первые дни к ним применялась сила, митинги жестко разгонялись с применением светошумовых гранат, слезоточивого газа и резиновых пуль. Позже милиция перестала жестко задерживать протестующих.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко пригрозил ответными санкциями Литве и Польше.
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