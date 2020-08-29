Видео: Двухлетний сын Маликова запретил папе заниматься музыкой, а потом сам пустился в пляс
Забавный ролик на своей странице в Instagram опубликовала дочь певца Стеша.
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Фото, видео: Instagram @steshamalikova
Дочь российского эстрадного певца Дмитрия Маликова Стеша опубликовала в разделе сторис в Instagram забавное и в то же время невероятно милое видео. На кадрах ее двухлетний братик Марк мешает звездному отцу играть на фортепиано. Артист исполняет музыкальную мелодию, однако его сын настаивает.
«Хватит!» — кричит малыш папе.
Стеша пытается объяснить брату, что не стоит мешать папе, однако тот не унимается. В конце концов Марк сдается и перестает запрещать Маликову заниматься творчеством. Вероятно, веселая мелодия, которую играл певец, все-таки пришлась ему по душе. Поэтому ребенок пустился в пляс и умилил сестру, которая снимала происходящее на камеру.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стеша Маликова показала утреннюю тренировку.
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