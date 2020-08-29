Жуткие кадры: Два автомобиля «впечатались» в жилой дом в Новосибирске

Жуткое ДТП произошло сегодня ночью в районе Пашино в Новосибирске. На Новоуральской улице легковушка на высокой скорости влетела в припаркованную возле жилого дома машину, после чего оба транспортных средства «впечатались» в подъезд многоэтажки. В результате проход в здание оказался заблокирован. Кадрами случившегося очевидцы поделились в социальных сетях.

На место происшествия были немедленно направлены сотрудники МЧС, скорая помощь и правоохранительные органы. Согласно пока не подтвержденной информации, в результате аварии есть пострадавшие. Обстоятельства случившегося уточняются.