Видео: Акция сжигания Корана привела к беспорядкам в шведском городе Мальме

В шведском городе Мальме вспыхнули акции протеста против сжигания Корана. Как сообщает телеканал SVT, 28 августа около 300 человек вышли на улицы и перегородили дорогу транспорту. Прибывших на место правоохранителей забросали камнями, бутылками и фейерверками.

Ближе к полуночи протест перерос в беспорядки. Митингующие стали жечь шины и мусор. В результате пострадали два автомобиля полиции и один скорой помощи. Также сгорело несколько машин в районе улицы Амиралстаган, где случился пожар.

Полиция задержала порядка 20 человек. Во время акций протеста были ранены несколько стражей порядка. Среди населения жертв и пострадавших нет.

Позже беспорядки стихли, люди стали расходиться по домам. Многие, покидая улицу, убирали за собой мусор.

Причиной недовольства граждан стала акция публичного сожжения Корана. За несколько дней до этого местный художник-провокатор Дан Парк обратился к городским властям за разрешением провести такой перформанс во время пятничной молитвы. Ему отказали, но его задумку взялась воплотить датская правооэкстемистская партия «Жесткий путь». Мужчина хотел своей акцией привлечь внимание к последствиям исламизации Скандинавии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть человек пострадали при стрельбе на акции протеста в Ливии.