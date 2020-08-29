Известная сваха и телеведущая Роза Сябитова не на шутку напугала поклонников. Сначала она полностью пропала из поля зрения, а затем резко объявилась и показала себя на больничной койке.

На своей странице в Instagram она опубликовала несколько сторис, где объяснила фанатам, что произошло. На кадрах видно, что ведущая действительно чувствует себя неважно, о чем говорит ее болезненный вид и полное отсутствие макияжа.

«Добрый день! Со вчерашнего дня я в клинике, надеюсь, что это не COVID-19. Чувствую себя нормально. Буду держать вас в курсе», — объявила Сябитова.

Причина госпитализации звезды «Давай поженимся» остается неизвестной. В ближайшее время врачи получат результаты анализа Сябитовой на коронавирус и сообщат результат. Известно, что он проводится в течение нескольких дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сябитова рассказала, почему вне работы не общается с Гузеевой и Володиной.