«Буду держать вас в курсе» — Роза Сябитова попала в больницу
После «исчезновения» на несколько дней телеведущая наконец вышла на связь с фанатами и показала себя на больничной койке.
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Фото, видео: Instagram @syabitova_roza
Известная сваха и телеведущая Роза Сябитова не на шутку напугала поклонников. Сначала она полностью пропала из поля зрения, а затем резко объявилась и показала себя на больничной койке.
На своей странице в Instagram она опубликовала несколько сторис, где объяснила фанатам, что произошло. На кадрах видно, что ведущая действительно чувствует себя неважно, о чем говорит ее болезненный вид и полное отсутствие макияжа.
«Добрый день! Со вчерашнего дня я в клинике, надеюсь, что это не COVID-19. Чувствую себя нормально. Буду держать вас в курсе», — объявила Сябитова.
Причина госпитализации звезды «Давай поженимся» остается неизвестной. В ближайшее время врачи получат результаты анализа Сябитовой на коронавирус и сообщат результат. Известно, что он проводится в течение нескольких дней.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сябитова рассказала, почему вне работы не общается с Гузеевой и Володиной.
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