«Буду держать вас в курсе» — Роза Сябитова попала в больницу

|
Татьяна Меркер
129

После «исчезновения» на несколько дней телеведущая наконец вышла на связь с фанатами и показала себя на больничной койке.

Фото, видео: Instagram @syabitova_roza

Известная сваха и телеведущая Роза Сябитова не на шутку напугала поклонников. Сначала она полностью пропала из поля зрения, а затем резко объявилась и показала себя на больничной койке.

На своей странице в Instagram она опубликовала несколько сторис, где объяснила фанатам, что произошло. На кадрах видно, что ведущая действительно чувствует себя неважно, о чем говорит ее болезненный вид и полное отсутствие макияжа.

«Добрый день! Со вчерашнего дня я в клинике, надеюсь, что это не COVID-19. Чувствую себя нормально. Буду держать вас в курсе», — объявила Сябитова.

Причина госпитализации звезды «Давай поженимся» остается неизвестной. В ближайшее время врачи получат результаты анализа Сябитовой на коронавирус и сообщат результат. Известно, что он проводится в течение нескольких дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сябитова рассказала, почему вне работы не общается с Гузеевой и Володиной.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:21
«Укропами» не называли»: как Украина связана с задержанием россиян в Белоруссии?
14:03
«Как второй отец» — Шлеменко рассказал, каким был тренер Владимир Воронов
13:46
«Буду держать вас в курсе» — Роза Сябитова попала в больницу
13:33
«В детстве не любила музыку»: сестра Димы Билана о начале карьеры, фобиях и дурном характере
13:03
Путин подтвердил начало учебного года с 1 сентября
12:42
Врач-эндокринолог назвал неочевидные продукты, которые увеличивают вес

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
«Марс станет ретроградным»: астролог Володина предупредила о тяжелом сентябре

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок