Три этапа старости: В каком возрасте появляются серьезные проблемы со здоровьем?

Согласно данным Росстата, возрастные хронические заболевания: сердечно-сосудистые, диабет, онкологические, неврологические патологии и другие — в среднем диагностируются у людей в возрасте 60 лет. Геронтолог, доктор биологических наук и член-корреспондент РАН Алексей Москалев в беседе KP.RU прокомментировал эти данные. Эксперт отметил, что жизнь взрослого человека условно делится на три этапа, каждый из которых имеет свои особенности, обусловленные делением клеток.

По словам специалиста, первый период старости наступает после 45 лет. В этом возрасте обычно завершается реализация репродуктивной функции.

Следующий пик изменений наступает в 60 лет.

«К этому возрасту деление клеток и регенерация тканей настолько замедляются, что затрагивается поддержание жизненно важных функций. В результате у человека формируется в среднем около трех хронических заболеваний», — отметил Москалев.

В 75 лет приходит третий этап возрастных изменений. После этого возраста внеклеточный матрикс приходит в негодность. Это значит, что соединительная ткань, которая обеспечивает поддержку клеток и передачу веществ перестает выполнять свои функции. Это затрагивает самые важные органы и даже мозг. Число хронических заболеваний в среднем достигает семи.

Москалев отметил, что это лишь средние цифры, и у каждого человека старение проходит по своему расписанию. Многое зависит от экологии, питания, физических тренировок. Также на старение организма влияют вредные привычки.

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