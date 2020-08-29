Автоэксперт рассказал, как правильно выбрать надежный «женский» автомобиль

Вождение авто давно уже перестало быть прерогативой мужчины. Современные женщины не могут обойтись без свободы передвижения, поэтому стремятся сделать выбор в пользу «беспроблемных» машин, которые редко ломаются, хорошо выглядят и не требуют дорогостоящего ремонта. О том, какие автомобили лучше всего подойдут представительницам прекрасной половины человечества, рассказал операционный директор розничной сети автомобилей с пробегом Михаил Ерцев.

Как рассказал автоэксперт в интервью 5-tv.ru, на самом деле делить машины на типично «мужские» и типично «женские» не совсем правильно. По его мнению, это стереотип, который фактами не подтвержден.

«Вы можете увидеть хрупкую девушку в большом джипе, а с другой стороны — взрослого мужчину в KIA Picanto, поэтому нельзя говорить, что на маленьких автомобилях ездят исключительно женщины, а на больших брутальных внедорожниках — только мужчины», — заявил он.

По словам Ерцева, в настоящее время автомобиль для женщины — это, в первую очередь, помощник, ведь многие занимаются бизнесом или воспитывают детей. Под эти цели они и выбирают себе машину. Причем навряд ли это будет маленький автомобиль городского класса, считает эксперт.

«Часто это универсалы большие, удобные хэтчбеки или даже минивэны», — сказал Ерцев.

Он также пояснил, что входит в понятие надежный автомобиль. По его словам, здесь выделяются две категории: новые машины, которые находятся на гарантии, и возрастные. В первом случае автолюбитель защищен гарантией производителя и обслуживает авто в достаточно комфортных условиях. Однако большая часть водителей пользуется более старыми автомобилями, так как средний возраст машины в России составляет 14 лет. В этом случае на первое место выходит вопрос, насколько дешево и легко отремонтировать транспортное средство в случае его поломки.

«Поэтому я бы порекомендовал выбирать автомобили максимально простые с технической точки зрения, лишенные сложных инновационных решений в силовых агрегатах или в системе электрооборудования», — заявил операционный директор.

Тем не менее он предупредил, что абсолютно надежного производителя не существует, потому что у каждой компании или даже модели есть модификация, требующая повышенного внимания. Поэтому при выборе авто эксперт порекомендовал обратить внимание на те, которые наиболее востребованы и популярны в России.

Так, современные Lada, по его словам, обладают «достаточным уровнем надежности и комфорта». Кроме того, автоэксперт посоветовал приглядеться к продукции корейских производителей, таких как, например, Hyundai или KIA.

«Их легко ремонтировать, сервис распространен и обслуживание распространено», — отметил он.

Ерцев призвал не сбрасывать со счетов и некоторые модели Nissan, у которых современные вариаторы обладают достаточной надежностью до определенного пробега. На первой строчке рейтинга наиболее надежных авто традиционно располагается Toyota, которая, как считают многие, редко ломается. Однако и здесь есть свои подводные камни, считает автоэксперт.

«Здесь надо понимать, что если все-таки какая-то поломка произойдет, то вы столкнетесь с достаточно дорогим ремонтом, если мы говорим о сложных автомобилях этой марки», — сказал Ерцев, добавив, что остальные машины — это в любом случае всегда компромисс между надежностью, стоимостью и комфортом.

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