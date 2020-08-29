«Уведи в тайное место»: Юлия Ковальчук потребовала от Чумакова сводить ее на свидание
Бывшая солистка «Блестящих» рассказала, чего ей не хватает в браке.
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Фото, видео: Instagram @juliakovalchuk
Певица Юлия Ковальчук рассказала своим подписчикам в Instagram о заветном желании. Артистка уже семь лет замужем за своим коллегой по цеху Алексеем Чумаковым, однако, как призналась Ковальчук, ей очень сильно недостает романтики в браке.
«Захотелось на свидание. Чтобы красивое платье, прическу и бокал вкусного вина — муж @alexchumakoff приезжай скорее и уведи меня в тайное место», — не выдержала девушка, выложив фото на котором предстала в открытом белом платье и с букетом ромашек в руках.
Ковальчук призналась, что она счастлива быть мамой двухлетней Амелии, но оставаться при этом женщиной — счастье в полной мере. Многие подписчицы разделили мнение певицы, признав, что устали от домашних забот и, как и Ковальчук, мечтают просто почувствовать себя женщинами и отвлечься от всего.
«Тоже хочу на такое свидание»;
«Юля права, с таким мужем хочется всех и вся объять. Хочется любить и быть любимой постоянно»;
«Прекрасная девушка», — отметили красоту звезды поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Чумаков рассказал о «тайном родстве» с Николаем Басковым.
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