«Троюродные братья» — Чумаков рассказал о «тайном родстве» с Басковым
Известный певец признался, что связывает его с «золотым голосом РФ».
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Фото, видео: Instagram @alexchumakoff
Певец Алексей Чумаков раскрыл неожиданные детали своего прошлого. В личном Instagram-аккаунте известный исполнитель признался, что является троюродным братом народного артиста РФ Николая Баскова, а после рассказал удивительную историю их семейства.
По его словам, якобы общий родственник селебрити — прадедушка, живший на рубеже XIX–XX веков. Звали его Николай Алексеевич Чубасков. Судьба мужчины сложилась трагическим образом: в 1907 году его линчевали за алхимию.
«Потому разделилась и фамилия. Обе нынешние версии вы знаете…» — с иронией отметил Чумаков, продолжая рассказывать свою шуточную историю.
А также добавил, что в наследство от родственника внучатам достался лишь ремень с большущей бляшкой. Алексей забрал себе «кожу», из которой после сделал пиджак (у его прадедушки была огромная талия при росте чуть более 160 сантиметров), а Коля — «кусок желтого металла» в форме чаши.
«Коля твердил: „Оставь мне, это просто какой-то желтый метал! Кожа лучше!“. Я поверил. Впоследствии, неожиданно став богатым, именно этой бляхе Коля посвятил песню „Золотая чаша“, сразу же став популярным!» — раскрыл секрет поклонникам Чумаков.
В заключение музыкант иронично добавил, что почти уверен, что рассказ «родственника» был реален.
«Возможно совпадение… Вряд ли бы меня обманул родственник», — заключил Алексей.
Фолловеры исполнителя оценили его тонкое чувство юмора и признались, что чуть было не поверили в правдивость истории. Они также заметили, что артистам было бы неплохо записать дуэт или создать какой-нибудь проект. По их мнению, это была бы «бомба».
«История про троюродного брата — пять баллов!»
«Фантастика просто!»
«Вам бы рассказы писать, Алексей! Легко и весело получается! Рассмешили!»
«Ничего себе… А кто-то и правда ведь поверит!» — обращались к Чумакову фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Мария Максакова сдала ДНК-тест для установления родства с Иосифом Сталиным.
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