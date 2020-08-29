«Ждем-с врачей»: Дмитрий Певцов вышел на связь после госпитализации
В настоящее время знаменитый актер находится под наблюдением врачей в коммунарской больнице.
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Штурм рассказала правду о «госпитализации» мамы Легкоступовой с похорон
Фото, видео: Instagram @dima_pevtsov
Народный артист РФ Дмитрий Певцов вышел на связь с поклонниками спустя несколько часов после госпитализации. В своем видеообращении к фолловерам в Instagram актер рассказал о самочувствии и предварительном диагнозе.
«Предварительно… Как это называется?.. Пневмония. Экспресс-тест на коронавирус пока отрицательный. Ждем-с врачей. Все хорошо. Настроение бодрое. Работать не хочется до сих пор! Ну, очевидно, это в связи с самочувствием», — сообщил артист.
В заключение Дмитрий Певцов выразил особую благодарность директору театра «Ленком» Марку Варшаверу за «мгновенную организацию госпитализации».
В комментариях поклонники поддерживали селебрити, выражая сочувствие и желая ему скорейшего выздоровления.
«Многие переболели, и у вас все будет хорошо с божьей помощью!»
«Здоровья вам и долголетия!»
«Димочка, поправляйтесь! Обнимаю крепко-крепко!» — писали пользователи сети.
Состояние именитого актера ухудшилось днем 29 августа. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи диагностировала Певцову пневмонию. Состояние его оценивалось как средней степени тяжести, вследствие чего было принято решение о незамедлительной госпитализации. В настоящее время Дмитрий проходит лечение в больнице в Коммунарке.
В связи с болезнью актера руководству «Ленкома» пришлось заменить несколько спектаклей при участии Дмитрия, еще один и вовсе отменить.
Ранее 5-tv.ru сообщил подробности состояния госпитализированного с подозрением на коронавирус певца Димы Билана.
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