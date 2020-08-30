Через тернии к знаниям: Как изменится обучение школьников и студентов из-за пандемии

На следующей неделе миллионы российских школьников сядут за парты. Однако в этом году 1 сентября будет совсем не тем ярким праздником, к которому мы привыкли. На торжественную линейку соберутся только первые и выпускные классы.

Пандемия не оставляет нам выбора. К тому же риски, связанные с коронавирусом, полностью меняют систему обучения. Главная задача — максимально развести школьников и уменьшить их контакты друг с другом. Да, звучит странно, но иначе никак.

Новый учебный год 1 сентября наступит для 17 миллионов школьников. За парты сядут почти два миллиона первоклашек. Не забывайте и про один миллион студентов-первокурсников, которые уже успешно прошли вступительные испытания и готовятся к учебе. А вообще вузы примут свыше четырех миллионов человек. Всего же к занятиям по всей России приступит свыше 30 миллионов учащихся. Их примут 90 тысяч различных образовательных организаций - они проверены и соответствуют всем требованиям.

И сейчас всех их ждет серьезное испытание. Каждый регион разрабатывает свою схему с учетом требований Роспотребнадзора. Да, будет сложно, особенно в первое время. Но привыкли же мы жить и работать в условиях пандемии? Справляемся.

Как найти золотую середину и сделать так, чтобы наши дети учились полноценно, и в то же время были надежно защищены, разбиралась корреспондент Марина Кравцова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подтвердил начало учебного года с 1 сентября.