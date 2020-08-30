Через тернии к знаниям: Как изменится обучение школьников и студентов из-за пандемии

Эфирная новость 81

За парты сядут почти два миллиона первоклашек, а вузы примут свыше четырех миллионов человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем, 5-tv.ru

На следующей неделе миллионы российских школьников сядут за парты. Однако в этом году 1 сентября будет совсем не тем ярким праздником, к которому мы привыкли. На торжественную линейку соберутся только первые и выпускные классы.

Пандемия не оставляет нам выбора. К тому же риски, связанные с коронавирусом, полностью меняют систему обучения. Главная задача — максимально развести школьников и уменьшить их контакты друг с другом. Да, звучит странно, но иначе никак.

Новый учебный год 1 сентября наступит для 17 миллионов школьников. За парты сядут почти два  миллиона первоклашек. Не забывайте и про один миллион студентов-первокурсников, которые уже успешно прошли вступительные испытания и готовятся к учебе. А вообще вузы примут свыше четырех миллионов человек. Всего же к занятиям по всей России приступит свыше 30 миллионов учащихся. Их примут 90 тысяч различных образовательных организаций - они проверены и соответствуют всем требованиям.

И сейчас всех их ждет серьезное испытание. Каждый регион  разрабатывает свою схему с учетом требований Роспотребнадзора.  Да, будет сложно, особенно в первое время. Но привыкли же мы жить и работать в условиях пандемии? Справляемся.

Как найти золотую середину и сделать так, чтобы наши дети учились полноценно, и в то же время были надежно защищены, разбиралась корреспондент Марина Кравцова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подтвердил начало учебного года с 1 сентября. 

 

 

 

Читайте также

+12° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:41
«Я счастлив!» — Пригожин произнес душещипательную речь на свадьбе сына Валерии
8:30
Захватывает дух: Фееричное шоу первого автотеатра в России прошло в «Игоре Драйв»
8:11
Психолог объяснила странное поведение вдовца Легкоступовой
7:59
Почему идеи белорусской оппозиции оказались несостоятельны?
7:44
«Настоящая тусовка!» — Эмин Агаларов устроил детям праздник с катанием на яхте
7:23
Через тернии к знаниям: Как изменится обучение школьников и студентов из-за пандемии

Сейчас читают

Добровинский иронично ответил Джигурде на обвинение в «подлоге улик» по делу Ефремова
Все пенсионеры смогут получить выплату в размере пяти тысяч рублей в октябре. Но при одном условии
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок