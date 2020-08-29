Путин подтвердил начало учебного года с 1 сентября
Президент подчеркнул, что занятия будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Фото: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda
Президент РФ Владимир Путин в интервью для программы «Вести в субботу» заявил о начале учебного года именно с 1 сентября. Данное решение принято на региональном и правительственном уровнях, подчеркнул глава страны.
Занятия у школьников будут проводиться в очном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, дабы не допустить распространения инфекции.
«Но и здесь, я думаю, справедливыми являются требования специалистов, которые заключаются в том, что нужно подходить гибко к образовательному процессу. То есть нужно просто подходить творчески, в контакте с медиками это несложно сделать», — сообщил президент.
Говоря о средствах защиты, Владимир Путин подметил, что для преподавателей «это непросто», и стоит это понимать.
Напомним, что перед началом учебного года сотрудники МЧС проверили почти 100 тысяч российских школ и детских садов. Замглавы ведомства заявил, что все они всем требованиям безопасности и готовы открыть двери для учеников.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если у школьника обнаружат коронавирус.
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