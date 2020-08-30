Видео: Итоги первого дня третьего этапа российской Дрифт Серии на «Игоре Драйв»
Стали известны имена пилотов, прорвавшихся в 1/8 финала.
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Фото, видео: Instagram @igora.drive, 5-tv.ru
В субботу, 29 августа, под Петербургом состоялся первый заезд третьего этапа Гран При Российской Дрифт Серии (RDS GP) — одного из самых зрелищных мероприятий российского автоспорта.
Более 40 выдающихся гонщиков России, Белоруссии и Украины поборолись за выход в 1/8 финала на самой современной скоростной трассе страны — «Игоре Драйв». Участие в соревнованиях приняли, в частности, двукратный чемпион мира по дрифту Георгий Чивчян и вице-чемпион мира по дрифту Аркадий Цареградцев. Свои умения продемонстрировали также петербуржцы: разработчик первого российского гиперкара Flanker F Сергей Кабаргин, Аркадий Пучинин, Иван Куренбин и многие другие.
5-tv.ru публикует имена тех, кто справился со сложным треком, блестяще отработал задание судей и имеет все шансы стать чемпионом.
Среди них: Аркадий Цареградцев, Дамир Идиятулин, Дмитрий Тихомиров, Евгений Лосев, Никита Шиков, Федор Воробьев, Сергей Сак, Георгий Чивчян, Сергей Кабаргин, Андрей Астапов, Дмитрий Ермохин, Роман Тиводар, Кристапс Блушс, Степан Азаров, Илья Федоров и Аркадий Пучинин.
Лидерами гонки по результатам первого дня третьего этапа RDS GP стали Аркадий Цареградцев, набравший 105 баллов, Дамир Идиятулин — 101 балл, а также Дмитрий Тихомиров — 99 баллов.
В общем зачете с начала старта RDS GP сезона 2020 года с колоссальным отрывом вырываются вперед Евгений Лосев (488 баллов), Георгий Чивчян (479 баллов) и Дамир Идиятулин (404 балла).
В воскресенье, 30 августа, выдающихся пилотов ждет заключительная гонка в рамках третьего этапа Гран При Российской Дрифт Серии на «Игора Драйф». Наблюдать за мероприятием можно как вживую (для этого достаточно приобрести билеты на сайте), так и в ходе онлайн-трансляции.
Ранее 5-tv.ru показал кадры с первых соревнований на автодроме «Игора Драйв».
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