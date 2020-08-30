Экс-солистка группы Reflex отметила свадьбу в ресторане фастфуда
Личность жениха артистки так и осталась загадкой для поклонников.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Красотка на миллион»: Шпица показала, как в алом платье зажгла на кинофестивале
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @malahovajenya
Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова вышла замуж во второй раз. Свадьба артистки не была секретом для поклонников, но личность ее жениха так и не раскрыли. В знаменательный для каждой девушки день певица запросто появилась в свадебном платье и фате в ресторане фастфуда! Изданию StarHit.ru удалось снять ее избранника только со спины.
Накануне певица отметила девичник в компании веселых подружек. Среди них были звезда сериала «Отель Элеон» Диана Пожарская, продюсер Анна Пескова и другие. Снимками вечеринки артистка поделилась в Instagram.
«У меня абсолютно крутые подруги, моя банда, спасибо, что со мной, спасибо, что такие трогательные и заботливые. Спасибо каждой за то, что всегда рядом и проявляетесь и в горе и в радости!» — написала Малахова.
Подруги откликнулись на пост и горячо поздравили знаменитость.
«Любим тебя очень, наша морковка!»
«Поздравляю, Женек»;
«Женечка, какое счастье!» — писали девушки.
Евгения Малахова уже была замужем. Первым ее избранником стал режиссер Ренат Давлетьяров, который снял жену в нескольких своих фильмах. Брак продержался пять лет, а через год после развода Малахова уже нашла себе жениха помоложе, отмечает Teleprogramma.pro.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто поймал букет и подвязку невесты на свадьбе сына певицы Валерии.
Читайте также
94%
-0.60 88.74
-0.26
Нашли ошибку?