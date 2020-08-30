Экс-солистка группы Reflex отметила свадьбу в ресторане фастфуда

Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова вышла замуж во второй раз. Свадьба артистки не была секретом для поклонников, но личность ее жениха так и не раскрыли. В знаменательный для каждой девушки день певица запросто появилась в свадебном платье и фате в ресторане фастфуда! Изданию StarHit.ru удалось снять ее избранника только со спины.

Накануне певица отметила девичник в компании веселых подружек. Среди них были звезда сериала «Отель Элеон» Диана Пожарская, продюсер Анна Пескова и другие. Снимками вечеринки артистка поделилась в Instagram.

Instagram @malahovajenya

«У меня абсолютно крутые подруги, моя банда, спасибо, что со мной, спасибо, что такие трогательные и заботливые. Спасибо каждой за то, что всегда рядом и проявляетесь и в горе и в радости!» — написала Малахова.

Подруги откликнулись на пост и горячо поздравили знаменитость.

«Любим тебя очень, наша морковка!»

«Поздравляю, Женек»;

«Женечка, какое счастье!» — писали девушки.

Евгения Малахова уже была замужем. Первым ее избранником стал режиссер Ренат Давлетьяров, который снял жену в нескольких своих фильмах. Брак продержался пять лет, а через год после развода Малахова уже нашла себе жениха помоложе, отмечает Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто поймал букет и подвязку невесты на свадьбе сына певицы Валерии.