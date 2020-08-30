Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России

|
Алина Потёмкина
63

При этом в Минобороны страны подчеркнули, что Москва остается близким стратегическим партнером для Дели.

Фото, видео: www.globallookpress.com /David Talukdar, Twitter @SpokespersonMoD

Индийские военные не приедут в Россию для участия в командно-штабном учении «Кавказ-2020». Об этом сообщило министерство обороны страны в официальном аккаунте в Twitter. Причиной отказа государства от участия стала высокая опасность распространения коронавируса.

«Россия и Индия — близкие и привилегированные стратегические партнеры. По приглашению России Индия принимает участие во многих международных мероприятиях. Однако ввиду пандемии и связанных с этим трудностей в учениях, включая организацию логистики, Индия решила не отправлять контингент в этом году на „Кавказ-2020“», — говорится в сообщении.

Twitter @SpokespersonMoD

Индия в настоящий момент занимает третье место по уровню заражения коронавирусом в мире. Опережают ее в этом антирейтинге США и Бразилия. Ранее индийская сторона выражала готовность принять приглашение на учения. Планировалось, что в Россию прибудут 200 индийских военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители порядка 200 стран заинтересовались в российской вакцине против COVID-19. В их числе находится и Индия. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подтверждал, что переговоры о поставках отечественного лекарства индусам уже ведутся.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:06
Когда в России наступит «бабье лето»?
10:02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака
9:49
Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России
9:33
Экс-солистка группы Reflex отметила свадьбу в ресторане фастфуда
9:15
Фото с места жесткого ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане
9:02
Снизить безработицу и повысить рождаемость: Путин поручил разобраться с проблемами регионов

Сейчас читают

День Мирона или Вдовьи помочи: что можно и нельзя делать 30 августа
Все пенсионеры смогут получить выплату в размере пяти тысяч рублей в октябре. Но при одном условии
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок