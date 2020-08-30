Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России

Индийские военные не приедут в Россию для участия в командно-штабном учении «Кавказ-2020». Об этом сообщило министерство обороны страны в официальном аккаунте в Twitter. Причиной отказа государства от участия стала высокая опасность распространения коронавируса.

«Россия и Индия — близкие и привилегированные стратегические партнеры. По приглашению России Индия принимает участие во многих международных мероприятиях. Однако ввиду пандемии и связанных с этим трудностей в учениях, включая организацию логистики, Индия решила не отправлять контингент в этом году на „Кавказ-2020“», — говорится в сообщении.

Twitter @SpokespersonMoD

Индия в настоящий момент занимает третье место по уровню заражения коронавирусом в мире. Опережают ее в этом антирейтинге США и Бразилия. Ранее индийская сторона выражала готовность принять приглашение на учения. Планировалось, что в Россию прибудут 200 индийских военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители порядка 200 стран заинтересовались в российской вакцине против COVID-19. В их числе находится и Индия. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подтверждал, что переговоры о поставках отечественного лекарства индусам уже ведутся.