Жители порядка 200 стран заинтересованы в российской вакцине против COVID

Эфирная новость 15

Первый зарегистрированный в России препарат против коронавируса хотят производить также в других государствах.

Фото, видео: ТАСС / Igor Kralj/PIXSELL; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

«Спутник-V» выходит на международную орбиту. Российскую вакцину от коронавируса хотят производить в Саудовской Аравии, Индии, Мексике, Южной Корее. Уже подписано партнерское соглашение с Бразилией, на очереди — Аргентина.

С момента объявления о научном прорыве России, сайт, посвященный вакцине, посетили представители двухсот стран. Обращаются не только компании, заинтересованные в сотрудничестве, но и зарубежные граждане, желающие сделать прививку.

Рнее 5-tv.ru сообщал, что отрицательный резус-фактор может повысить риск заражения коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Университета Барселоны в Испании и Университета Кампинас в Бразилии, сообщают «Известия».

Тема:
Вакцина от COVID-19
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