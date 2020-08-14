Жители порядка 200 стран заинтересованы в российской вакцине против COVID

«Спутник-V» выходит на международную орбиту. Российскую вакцину от коронавируса хотят производить в Саудовской Аравии, Индии, Мексике, Южной Корее. Уже подписано партнерское соглашение с Бразилией, на очереди — Аргентина.

С момента объявления о научном прорыве России, сайт, посвященный вакцине, посетили представители двухсот стран. Обращаются не только компании, заинтересованные в сотрудничестве, но и зарубежные граждане, желающие сделать прививку.

Рнее 5-tv.ru сообщал, что отрицательный резус-фактор может повысить риск заражения коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Университета Барселоны в Испании и Университета Кампинас в Бразилии, сообщают «Известия».