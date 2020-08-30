Дмитрий Дибров готов лишить сына наследства в пользу молодой жены

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Молодцова Анна
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После перенесенного инсульта 60-летний телеведущий впервые задумался о том, кому оставит все свое имущество.

Дмитрий Дибров готов лишить сына наследства в пользу молодой жены

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, как распорядится своим наследством. В начале этого года журналист перенес инсульт и, по его словам, после этого впервые задумался над этим вопросом.

Как заявил 60-летний Дибров, все имущество он планирует оставить своей молодой жене Полине, которая находилась рядом с ним в непростой для него период жизни.

«Все имущество надо переписать на Полину. Пусть она решает, что заслужил старший сын Денис», – сказал телеведущий Лере Кудрявцевой в программе на канале НТВ.

Журналист отметил, что со своим 36-летним наследником он не виделся уже 15 лет и даже не знает, где тот работает. По его словам, в общении друг с другом ни у него, ни у сына потребности нет.

31-летняя Полина является четвертой супругой Диброва. Как сообщают «Дни.ру», шоумен уверен, что избранница сможет грамотно распределить финансы и самостоятельно решить, какая сумма будет предназначена его сыну.

В первом браке у ведущего появился сын Денис, во втором — дочь Лада, которая живет во Франции. Полина Диброва родила журналисту троих мальчиков. Супруги не раз признавались, что на достигнутом останавливаться не собираются, поскольку мечтают еще и о девочке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Дибров раскрыл размер своей пенсии.

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