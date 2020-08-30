«Эта встреча была судьбоносной»: Безруков почтил память Владимира Андреева

Известный советский актер, театральный режиссер, сценарист и педагог Владимир Андреев скончался 29 августа. Российские артисты выражают соболезнования близким и вспоминают известного деятеля культуры добрым словом. Так, актер Сергей Безруков поделился в Instagram воспоминаниями, как Андреев повлиял на его судьбу.

«Потрясающий человек, артист, режиссер, худрук. Это огромная потеря для ермоловцев и вообще для российского театра, для всех, кто его знал… Это огромная потеря и для меня лично, поскольку он сыграл очень важную роль в моей истории, в моей актерской биографии», — написал артист.

Безруков рассказал, что во времена студенчества участвовал во Всероссийском конкурсе чтецов имени Яхонтова. Жури возглавлял Андреев, и именно он отметил артиста, в результате чего ему присудили первую премию.

«Я благодарен Владимиру Алексеевичу за это. Оказалось, эта встреча была судьбоносной», — признается актер.

Позже, когда Безруков уже выпустился из Школы-студии МХАТ, Андреев предложил ему роль в постановке о Есенине Нонны Голиковой «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?», поскольку помнил артиста по конкурсу чтецов. Это приглашение также стало одним из самых значимых событий в жизни начинающего актера.

«Именно благодаря Владимиру Алексеевичу состоялась моя первая в жизни большая премьера. Потому что в Табакерке было сто мест, а в Ермоловском театре — восемьсот. И в свои 22 года я впервые вышел на сцену Ермоловского театра. Так что с именем Владимира Алексеевича Андреева связан мой первый успех», — не без гордости заявил Безруков.

Также он рассказал, что именно благодаря худруку театра имени Ермолова он смог сыграть Александра Пушкина в одноименном спектакле. Те времена актер назвал периодом творческого взросления.

«Я безмерно благодарен Владимиру Алексеевичу за эти годы. Спасибо ему за добрые слова, которые он обо мне говорил всегда, за его внимание ко мне. Мои искренние соболезнования родным и близким, Театру Ермоловой… Светлая память потрясающему актеру, режиссеру, художественному руководителю. Спасибо вам за все, Владимир Алексеевич!» — почтил память деятеля культуры Сергей Безруков.

Instagram @s_bezrukov

Владимир Андреев скончался на 91-м году жизни, находясь на даче. У него случился микроинсульт. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище 2 августа, прощание с заслуженным артистом СССР состоится в этот же день в театре имени Ермолова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве предложили увековечить память актера Владимира Андреева.