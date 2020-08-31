«Опасный контент пошел»: Ивлеева оголилась на спор

Блогер Настя «Опасность» Ивлеева выложила у себя на странице в Instagram откровенное фото в купальнике. Оказалось, что все это было сделано по условиям спора на «слабо» с тиктокершей Диной Саевой, пишет сайт KP.RU.

На снимке она предстала в черном бикине в номере своего отеля. Девушке определенно нечего стыдиться своего тела, однако подобные снимки — большая редкость для блогерши.

«Ну, пусть будет все-таки, ок», — подписала она снимок.

Instagram @nastyaivleeva

Ранее Ивлеева сбросила десять килограммов, хотя большинство фанатов считали, что ее фигура и так идеальна. Благодаря этому теперь они смогли лицезреть ее идеально тонкую талию и стройные, округлые бедра.

«Фигура!»;

«Тело огонь»;

«Опасный контент пошел», — написали Насте подписчики.

Сейчас Ивлеева вместе с лучшей подругой и соведущей Юлией Коваль путешествует по европейским странам со съемками для передачи «Орел и Решка». Это не только радостное для нее событие из-за возращения на телевидение и возможности путешествовать, но и способ неплохо подзаработать. Уже стали известные ее гонорары за каждый эпизод в шоу. Доходы Ивлеевой за блогерство уже привели к ее ссоре с коллегой по цеху, блогершей Идой Галич.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ивлеева прокомментировала слухи о совместной работе с Региной Тодоренко в «Орле и Решке».