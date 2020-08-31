«Опасный контент пошел»: Ивлеева оголилась на спор

|
Анастасия Шадская
50

Популярная блогерша сейчас снимается в новом сезоне шоу о путешествиях.

Фото, видео: Instagram @nastyaivleeva

Блогер Настя «Опасность» Ивлеева выложила у себя на странице в Instagram откровенное фото в купальнике. Оказалось, что все это было сделано по условиям спора на «слабо» с тиктокершей Диной Саевой, пишет сайт KP.RU.

На снимке она предстала в черном бикине в номере своего отеля. Девушке определенно нечего стыдиться своего тела, однако подобные снимки — большая редкость для блогерши.

«Ну, пусть будет все-таки, ок», — подписала она снимок.

Instagram @nastyaivleeva

Ранее Ивлеева сбросила десять килограммов, хотя большинство фанатов считали, что ее фигура и так идеальна. Благодаря этому теперь они смогли лицезреть ее идеально тонкую талию и стройные, округлые бедра.

«Фигура!»;

«Тело огонь»;

«Опасный контент пошел», — написали Насте подписчики.

Сейчас Ивлеева вместе с лучшей подругой и соведущей Юлией Коваль путешествует по европейским странам со съемками для передачи «Орел и Решка». Это не только радостное для нее событие из-за возращения на телевидение и возможности путешествовать, но и способ неплохо подзаработать. Уже стали известные ее гонорары за каждый эпизод в шоу. Доходы Ивлеевой за блогерство уже привели к ее ссоре с коллегой по цеху, блогершей Идой Галич.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ивлеева прокомментировала слухи о совместной работе с Региной Тодоренко в «Орле и Решке».

Читайте также

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:11
Президент Дональд Трамп назвал силу единственным методом борьбы с беспорядками
6:11
Тест: Как хорошо вы знаете мультфильм «Трое из Простоквашино»?
6:11
Топ-7 базовых мужских вещей для осени
6:00
Как избавиться от старых пятен на одежде — лайфхак на все времена
5:51
На немыслимой скорости: под Петербургом завершилась гонка за Гран-При Российской дрифт-серии
5:45
Климатолог предсказала России суровую зиму

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
Все пенсионеры смогут получить выплату в размере пяти тысяч рублей в октябре. Но при одном условии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок