На Дальний Восток надвигается очередной тайфун с Тихого океана. По расчетам синоптиков, со всей силой стихия ударит по региону через день-два. Но вода начала заметно прибывать уже сейчас. Затоплены сразу несколько городов.

Спасатели спешно возводят временные защитные сооружения, местные жители готовятся к наводнению. Ожидается что в эпицентре стихийного бедствия окажется Приморье.

Чем может обернуться погодная депрессия увидел Станислав Григорьев

Дороги размыты, по улицам текут реки, вода в домах прибывает с каждым часом. В Приморье и Хабаровском крае — предвестники большого природного бедствия. Сюда из Тихого океана надвигается тайфун «Майсак». Практически ежегодный гость, который на этот раз может стать особо опасным.

«Там мост, дорога идет! Там сплошняком завален мост. То есть, через него подходишь, здесь уровень такой воды, а за мостом вот на столько!»

Местные жители уже встречают стихию. В нескольких районах, начались мощные дожди и стремительно вырос уровень рек, строительная техника справиться не может. Вот здесь, например, проехать уже нельзя.

«Венеция отдыхает, у нас лучше здесь!!!»

Тайфун «Майсак» родился, как обычная тропическая депрессия — плохая погода с дождем и слабым ветром, но всего за сутки набрал разрушительную силу. Вот так циклон выглядит из космоса, а вот так бушует на земле. И движется все дальше на северо запад.

В каждом населенном пункте Дальнего Востока свои рецепты спасения от грядущего наводнения. Где-то строят дамбы, где-то наоборот пытаются отвести в стороны водные потоки.

«Если загнать экскаватор и почистить дамбу, то вода уйдет. Потому что строили дамбу, когда был летник для скота. Там все заросшее, поля не садятся!»

МЧС направило дополнительную группировку в район Приморья перед непогодой. Спасатели сейчас проводят обходы домов и предупреждают жителей о надвигающейся стихии. В Хабаровске приняли похожие меры.

«На данный момент в городе Хабаровске уже сформированы насосные группы для откачки паводковых вод. Также проводятся предупредительные меры по отсыпке временных защитных сооружений», — рапортует замначальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю Андрей Прокопенко.

По всем расчетам синоптиков в ближайшее время в наших Дальневосточных регионах усилятся дожди. Стоит ждать и сильного ветра. Центр удара возможного тайфуна придется именно на Приморье.