Эксперт прокомментировал «опасность маневра» Су-27 возле бомбардировщика США

В Пентагоне назвали действия российских летчиков, которые перехватили американский бомбардировщик опасными.

Инцидент произошел в небе над Черным морем. Видео опубликовали ВВС США. На кадрах видно, что Су-27 подошел на безопасное расстояние к «Бэ-52». Распознал борт и пролетел над бомбардировщиком. Именно этот маневр напугал американцев. По их словам он мог привести к катастрофе.

С мнением военных не согласны российские эксперты. По их словам, такой маневр считается стандартным, а сам экипаж действовал в соответствии с международными правилами.

«Американцам нечего делать над Черным морем у наших границ воздушных. Пусть они летают там возле Флориды. Говорить о том, что наши летчики не профессионалы, это врать на весь мир! Если бы мы устроили аварийную ситуацию, то американский самолет потерпел бы аварию», — подчеркивает военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, российские истребители были подняты по тревоге, когда американский бомбардировщик приблизился к нашим границам. После этого «Бэ-52» сменил курс и поспешил вернуться на аэродром базирования.