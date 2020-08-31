Умерла актриса из фильма «Терминатор: Судный день»

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Анастасия Шадская
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Лесли Хэмилтон было 63 года.

Умерла актриса из фильма «Терминатор: Судный день»

Фото: Кадр из фильма "Терминатор 2: Судный день"

В США скончалась Лесли Хэмилтон — сестра-близнец знаменитой Сары Коннор из «Терминатора», актрисы Линды Хэмилтон. Это произошло еще 22 августа, но семья несколько дней не распространяла информацию о семейной трагедии, пишет Лента.ру.

Не все даже самые преданные фанаты франшизы знали, что во второй части «Терминатора» от культового режиссера Джеймса Кэмерона в сцене с появлением двойника Сары не были использованы спецэффекты.

Режиссер предложил сестре Линды Хэмилтон помочь на съемках, и та согласилась сыграть Терминатора Т-1000, хотя больше никогда не пробовала себя в актерстве. Также в паре сцен она была дублером сестры. Лесли Хэмилтон работала медсестрой, о ее существовании знали немногие, а при встрече часто путали со знаменитой сестрой. Причина смерти женщины пока не сообщалась.

Фильмы из франшизы «Терминатор» рассказывают о борьбе людей с искусственным интеллектом, поработившим почти всех людей. Первая часть вышла в 1994 году, а вторая часть — в 1991 году. Именно тогда у режиссера закрутился роман с Линдой Хэмилтон, позже ставшей его женой. Фильм стал первой картиной, которая заинтересовала зрителей сочетанием картинки и качественной компьютерной анимации.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер.

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