Хирург-онколог назвал причину 95% всех случаев рака
Иван Карасев рассказал, что провоцирует формирование злокачественных новообразований.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Science Museum; 5-tv.ru
Хирург-онколог Иван Карасев назвал причину 95% всех случаев рака. По словам специалиста, зачастую формирование злокачественных новообразований провоцируется воспалительным процессом.
«95% опухолей развиваются из предраковых заболеваний. Есть хроническое воспаление, когда клетки наслаиваются друг на друга. Потом возникает клеточный сбой и образовывается опухоль», — цитирует Ивана Карасева «МедикФорум».
Онколог добавил, что также причиной развития онкологических заболеваний вполне может стать постоянное употребление пациентами красного мяса, колбасных изделий и копченостей. Врач отметил, что при переработке этих продуктов в организме человека происходит выделение вторичных желчных кислот. Эти ферменты оказывают воздействие на стенки толстой кишки.
«Затем возникает хроническое воспаление, на фоне которого возрастает риск развития рака», — сказал хирург-онколог.
Помимо прочего, Иван Карасев считает, что рак может развиваться и при наличии гормональных нарушений.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи назвали главного врага рака.
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