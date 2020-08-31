Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса

Индонезийские ученые из Института молекулярной биологии выявили мутировавший штамм коронавируса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания, видоизмененный внеклеточный агент в узких кругах уже окрестили «Мутация D614G». Специалисты отмечают, что мутировавшим COVID-19 уже инфицировано около 40% населения страны.

В настоящее время для более полной и точной картины ученые проводят ряд дополнительных исследований.

Биологи подчеркнули, что при мутации вируса его передача и распространение происходит значительно быстрее. Несмотря на это, факты, свидетельствующие, что пациент переносит болезнь в более тяжелой форме, отсутствуют.

Всемирная организация здравоохранения уведомляла о мутации коронавируса еще в феврале. Видоизмененный COVID-19 фиксировали в Европе, Мексике, Бразилии и китайском Ухане. Две недели назад аналогичный штамм был выявлен на Филиппинах.

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