Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса
По словам специалистов, видоизмененным внеклеточным агентом инфицировано порядка 40% населения страны.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Limbach via www.imago-; Reuters
Индонезийские ученые из Института молекулярной биологии выявили мутировавший штамм коронавируса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания, видоизмененный внеклеточный агент в узких кругах уже окрестили «Мутация D614G». Специалисты отмечают, что мутировавшим COVID-19 уже инфицировано около 40% населения страны.
В настоящее время для более полной и точной картины ученые проводят ряд дополнительных исследований.
Биологи подчеркнули, что при мутации вируса его передача и распространение происходит значительно быстрее. Несмотря на это, факты, свидетельствующие, что пациент переносит болезнь в более тяжелой форме, отсутствуют.
Всемирная организация здравоохранения уведомляла о мутации коронавируса еще в феврале. Видоизмененный COVID-19 фиксировали в Европе, Мексике, Бразилии и китайском Ухане. Две недели назад аналогичный штамм был выявлен на Филиппинах.
Ранее 5-tv.ru опубликовал советы Минздрава РФ к 1 сентября.
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