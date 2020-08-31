Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса

|
Василий Заика
16

По словам специалистов, видоизмененным внеклеточным агентом инфицировано порядка 40% населения страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Limbach via www.imago-; Reuters

Тема:
Эпидемия коронавируса

Индонезийские ученые из Института молекулярной биологии выявили мутировавший штамм коронавируса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания, видоизмененный внеклеточный агент в узких кругах уже окрестили «Мутация D614G». Специалисты отмечают, что мутировавшим COVID-19 уже инфицировано около 40% населения страны.

В настоящее время для более полной и точной картины ученые проводят ряд дополнительных исследований.

Биологи подчеркнули, что при мутации вируса его передача и распространение происходит значительно быстрее. Несмотря на это, факты, свидетельствующие, что пациент переносит болезнь в более тяжелой форме, отсутствуют.

Всемирная организация здравоохранения уведомляла о мутации коронавируса еще в феврале. Видоизмененный COVID-19 фиксировали в Европе, Мексике, Бразилии и китайском Ухане. Две недели назад аналогичный штамм был выявлен на Филиппинах.

Ранее 5-tv.ru опубликовал советы Минздрава РФ к 1 сентября.

Тема:
Эпидемия коронавируса
31 авг
Япония полностью отменила безвизовые обмены с Россией
30 авг
Как изменится жизнь школьников с 1 сентября на фоне пандемии?
29 авг
Видео: в Берлине начались массовые задержания активистов акции протеста
29 авг
Путин подтвердил начало учебного года с 1 сентября
27 авг
Путин рассказал о состоянии дочери, испытавшей вакцину от COVID-19
27 авг
«Вирус никуда не делся»: Путин о ситуации с коронавирусом в РФ
26 авг
Украина на месяц закрыла границы для иностранцев
26 авг
Казахстан заказал у России крупную партию вакцины от COVID-19
26 авг
Онищенко назвал главную опасность начала учебного года
25 авг
Борис Джонсон может уйти в отставку

Читайте также

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:14
Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса
12:01
Айза предложила Гуфу закатить вечеринку в честь их новых возлюбленных
12:00
Михаил Ефремов попросил суд выполнить его «последнее желание»
11:53
«Куколки-малышки»: фото сестры Жанны Фриске с младенцем вызвало ажиотаж в сети
11:44
Хирург-онколог назвал причину 95% всех случаев рака
11:37
Четверо дерзких грабителей отобрали гитару у экс-участника «Дома-2»

Сейчас читают

«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
Все пенсионеры смогут получить выплату в размере пяти тысяч рублей в октябре. Но при одном условии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок