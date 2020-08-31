В Кремле прокомментировали использование резерва силовиков в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами прокомментировал возможность использования резерва силовиков в Белоруссии. По словам официального представителя Кремля, в настоящее время ситуация в республике находится под контролем. По этой причине разговоры в этом направлении не имеют под собой смысла.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что в настоящее время речи об использовании этот резерва не идет. Президент также всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, о ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Но сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом», — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что при возникновении необходимости одобрения Совета Федерации не потребуется. Соответствующие договоренности, которыми предусмотрены определенные обязательства, были ратифицированы российским парламентом.

«В данном случае мы не будем никак заниматься гипотетическими рассуждениями. Дело в том, что это ратифицированные российским парламентом договоры, они ратифицированы российским парламентом, которые предусматривают определенные обязательства РФ. Именно на эти обязательства ссылался президент Путин», — заключил Дмитрий Песков.

Волна акций протеста захлестнула республику после выборов президента, состоявшихся 9 августа. В борьбе за пост президента республики победу уже в шестой раз одержал действующий лидер Александр Лукашенко. Глава республики заручился поддержкой 80,1% избирателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии военные обнаружили тайники протестующих с прутами и кольями.