Альпинистка из Петербурга пострадала при схождении каменной лавины на Камчатке
Спасатели эвакуировали попавших под камнепад туристов с вулкана Ключевская сопка.
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Фото, видео: www.globallookpress / Alexandr Arkhipov; 5-tv.ru
Камчатские спасатели эвакуировали с вулкана Ключевская Сопка туристов, которые попали под камнепад. Пострадала альпинистка из Петербурга. Булыжник повредил ей ногу. Группа из-за этого не смогла продолжить восхождение. Женщину пришлось срочно спускать в базовый лагерь на высоту в три тысячи метров и оттуда вызывать спасателей.
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