Альпинистка из Петербурга пострадала при схождении каменной лавины на Камчатке

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Спасатели эвакуировали попавших под камнепад туристов с вулкана Ключевская сопка.

Фото, видео: www.globallookpress / Alexandr Arkhipov; 5-tv.ru

Камчатские спасатели эвакуировали с вулкана Ключевская Сопка туристов, которые попали под камнепад. Пострадала альпинистка из Петербурга. Булыжник повредил ей ногу. Группа из-за этого не смогла продолжить восхождение. Женщину пришлось срочно спускать в базовый лагерь на высоту в три тысячи метров и оттуда вызывать спасателей.

Пострадавшую эвакуировали санитарной авиацией в Петропавловск-Камчатский. Ее жизнь вне опасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю чудесного спасения россиянки в Швейцарии.

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