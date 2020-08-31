Альпинистка из Петербурга пострадала при схождении каменной лавины на Камчатке

Камчатские спасатели эвакуировали с вулкана Ключевская Сопка туристов, которые попали под камнепад. Пострадала альпинистка из Петербурга. Булыжник повредил ей ногу. Группа из-за этого не смогла продолжить восхождение. Женщину пришлось срочно спускать в базовый лагерь на высоту в три тысячи метров и оттуда вызывать спасателей.

Пострадавшую эвакуировали санитарной авиацией в Петропавловск-Камчатский. Ее жизнь вне опасности.

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