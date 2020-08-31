В преддверии 1 сентября — дня знаний — родители и подростки буквально извелись, решая, что надеть и какую прическу сделать на торжественную линейку. Специально для читателей 5-tv.ru эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец дал ряд ценных советов, которые помогут школьникам выглядеть не только стильно, но и снизят временные затраты на ежедневные утренние сборы.

Прошлый век!

Стилист напоминает: все мы живем в XXI веке, а это значит, что порой неплохо бы решаться на смелые эксперименты. Так, давно вышедшей из моды косичке с крупными бантами или хвостикам стоит предпочесть оригинальную стрижку. Но и здесь важно не «переборщить»: громадные начесы, «отутюженные» или нарочито завитые волосы скорее сделают из девочки взрослую тетю, чем трогательную малышку. Так что лучше сделать утром просто легкую укладку.

«Мне кажется, должны быть просто опрятные волосы. Неплохо подстричься, потому что это очень удобно. Даже элементарное каре с челкой — и школьница выглядит стильно. Когда у девочек очень длинные волосы — это отнимает время и в целом выглядит не совсем актуально. <…> Все укладки на волосах, эти букли, все это выглядят очень старомодно. Проще всего — средняя длина», — отметил Лисовец.

Главное — небрежность

Владислав обратил особое внимание на то, что пандемия, как это ни странно, самым прямым образом повлияла на модные тенденции. Отсутствие возможности вовремя посетить парикмахера задало тон небрежным стрижкам, окрашиваниям и укладкам.

«Сегодня мужчина с бритыми висками — это значит, что он отстал от стиля. Сегодня все стрижки заросшие. Смотрим в стилистику 80-90-х годов — прямые проборы, стрижки в стиле Backstreet Boys; или 70-х годов — удлиненные. Сегодня все волосы чистые, но у них нет ухоженного, уложенного вида», — пояснил Владислав.

В своем комментарии эксперт подчеркнул, что каждому ребенку важно быть индивидуальным, а потому родителям и педагогам не стоит ругать учащегося за стильный наряд и короткий «ежик» на голове. Конечно, всем привычнее видеть покладистую девочку с длинным хвостиком до пояса, но это вряд ли окажет положительное влияние на ее становление в дальнейшем.

«В таком виде вы не будете выглядеть модно, потому что хвостик с длинными волосами — это всегда сельский стиль. Поэтому: средняя длина, чуть ниже плеч, укороченные стрижки, каре. Вошли в моду короткие челки 2000-х. Совсем короткие, драные! Это очень удобно для учебы. И с такой стрижкой любой образ будет выглядеть интересно! Абсолютный фреш — естественность. Это очень хорошо подходит для каждого дня», — подытожил гуру моды.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как может измениться вскоре школьная форма.