Член координационного совета оппозиции задержана в Минске

В Минске задержали члена координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Лилию Власову. Об этом сообщил ее коллега Павел Латушко в своем Telegram-канале.

«Член координационного совета Лилия Власова задержана около получаса назад. Задержание осуществлял Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. В ее доме был произведен обыск», — написал Латушко.

Данную информацию подтвердили и в пресс-службе КС, добавив, что причина задержания политика неизвестна. Сообщается, что утром 31 августа Власову вызвали в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге.

Несколько дней назад по обвинению в организации незаконных протестов были задержаны еще двое членов КС оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский и Ольга Ковалькова. Как сообщили в МВД республики, в отношении их был начат административный процесс.

Координационный совет оппозиции Белоруссии был создан 14 августа по инициативе Светланы Тихановской, претендовавшей на пост главы республики. Победу на выборах в шестой раз одержал Александр Лукашенко, он получил 80,1% голосов избирателей.

Ранее 5-tv.ru писал, что помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией.