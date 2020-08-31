Помощник Лукашенко отверг перспективу переговоров с оппозицией

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Николай Латышенок напомнил протестующим о мирных способах решения проблем и назвал прошедшие выборы президента честными.

Фото, видео: ТАСС / Valery Sharifulin; 5-tv.ru

Помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Латышенок во время встречи с протестующими возле резиденции главы государства подчеркнул — власти не будут вести переговоры с оппозицией. При этом он отметил, что с инициативными группами общение проведут.

Так же Латышенок заявил, что считает прошедшие 9 августа выборы состоявшимися и честными и призвал решать проблемы мирным путем.

«Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую Конституцию», — подчеркнул помощник Лукашенко.

Очередной митинг оппозиции накануне в Минске собрал 100 тысяч человек. Протесты начинались мирно. Активисты заявили, что хотят поздравить президента Лукашенко с Днем рождения, шли с шариками и флагами. Но путь к резиденции президента перекрыли силовики. В центре Минска появилась бронетехника. Сообщается о задержании ста сорока человек. Однако протестующих разогнали вовсе не сотрудники ОМОНа, а дождь. Как заявили в МВД, в целом обстановка в Минске стала спокойнее.

В воскресенье состоялся еще один телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Как сообщает сайт Кремля, президенты подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества. И договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что помощник Лукашенко назвал количество противников президента Белоруссии.

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