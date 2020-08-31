Хэштег «содомит»: звезды «Универа» Кещян и Гайдулян озадачили публику странной перепиской

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Светлана Александрова
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Поклонники ломают голову над смыслом посланий актеров в соцсетях.

Фото, видео: Instagram @araratkeshchyan, @gaydulyan

Звезды сериалов «Универ и «СашаТаня» Арарат Кещян и Андрей Гайдулян устроили публичную ссору в соцсети. В своих аккаунтах в Instagram актеры публикуют фото и видео друг друга со странными комментариями, над которыми теперь ломают голову их поклонники.

Сначала Кещян напугал пользователей посвященным Гайдуляну постом, начинающимся со слов «скорбит театр, скорбит кино». Только в конце текста становится понятно, что причиной «скорби» стало увлечение коллеги соцсетью TikTok. Он также попросил поклонников писать Гайдуляну послания с хештегом «андрейуходи».

«Тик-ток тебе пухом, брат мой», — заключил Кещян. Instagram @araratkeshchyan

В свою очередь Гайдулян призвал фанатов писать на странице Кещяна по одной букве слово «содомит».

«Напишите, пожалуйста, слово „содомит“ по одной букве ему в „директ“, чтобы Арарат на меня не обижался», — попросил он.

В конце концов оба выложили в разделе «сторис» фото друг друга с одинаковой подписью: «Позвонил сейчас, извинился. Мурло».

Подписчики знаменитостей пытаются понять, что произошло между артистами. Одни восприняли ссору всерьез, другие заключили, что все это забавная шутка.

«Вкратце хотя бы опишите, что у вас произошло. А то со стороны на абсурд похоже!»

«Я так думаю, мужики просто стебутся, довольно тонко!»

«Баламуты!»

«Вот вы угораете там!»

«Баттл!»

«Ой, ну и смешные вы, парни», — пишут комментаторы.

Ранее, как писал 5-tv.ru, бывшая супруга Андрея Гайдуляна Диана Очилова рассказала об изменах актера и тяжелом для нее разводе.

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