В России протестировали дистанционную систему голосования

В Центризбиркоме России протестировали систему голосования будущего — электронную и, следовательно, дистанционную. Принять участие в эксперименте смогли эксперты, а также избиратели Курской и Ярославской областей, через портал госуслуг.

Эти два региона станут пилотными в этом году, а в дальнейшем так может голосовать вся Россия.

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