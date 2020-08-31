В России протестировали дистанционную систему голосования
Москвичи и нижегородцы уже голосовали так за поправки в Конституцию. Теперь — очередь Курской и Ярославской областей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gary Houlder; 5-tv.ru
В Центризбиркоме России протестировали систему голосования будущего — электронную и, следовательно, дистанционную. Принять участие в эксперименте смогли эксперты, а также избиратели Курской и Ярославской областей, через портал госуслуг.
Эти два региона станут пилотными в этом году, а в дальнейшем так может голосовать вся Россия.
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