Единый день голосования в России: как прошло и какие новые технологии были применены

Впервые выборы проходили в течение трех дней — новый формат, опробованный еще на голосовании по поправкам в Конституцию, позволяет избежать скопления людей на участках, а сами избиратели теперь могут выбрать наиболее удобное время.

За тем, как проходило голосование в регионах, наблюдал Линар Гинатуллин

Урны для голосования, сегодня пополнялись избирательными бюллетенями в 83 субъектах страны. Россияне выбирали руководителей региональных и муниципальных органов власти. Впервые голосование продлили на три дня, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Выборы губернаторов проходили в 20-ти регионах. В 18-ти субъектах — это было прямое голосование. Нужно было прийти на участок, поставить галочку в бюллетени и опустить его в урну.

Первым избирателям в Архангельской области сегодня не смог помешать даже дождь. А кто-то даже заглядывает на участок после ночной рабочей смены.

В выборах губернатора Архангельской области принимают участие избиратели Ненецкого автономного округа, который является самостоятельным субъектом страны.

В НАО также состоялись выборы губернатора. Но, как и в Ханты-Мансийском автономном округе, они проходят по другой системе: главу региона выбирают депутаты окружного собрания из кандидатур, предложенных президентом.

Еще одно нововведение, набравшее популярность во время голосования по поправкам в Конституцию. Это так называемое «надомное голосование». Когда комиссия сама приезжает к избирателям.

Это не военная операция. Именно так. На вертолете Ми-8, избирательная комиссия добирается до трудно доступных населенных пунктов. И таких по всей стране немало. Только на территории Финского залива, Ленинградской области зарегистрировано пять островов, населенных людьми.

Первая точка, у передвижной избирательной комиссии. Остров Гогланд. Он потерялся где-то посередине Финского залива. Из 19 жителей почти половина несет там службу. Участок для голосования развернули тоже по-военному — оперативно. Ширма, урна, бюллетени — и можно работать. В онлайн-режиме провести голосование было бы проще, но пока это осуществить невозможно. Всего в Ленинградской области, где выбирали губернатора были открыты почти одна тысяча участков.

В татарстанском Иннополисе — городе высоких технологий — исполнить свой гражданский долг жителям помогают роботы. «Белый Аркаша» высотой 1,5 метра встречает избирателей. А другой робот-манипулятор KUKA KR10 подает всем присутствующим защитные маски.

В Татарстане как в трех других одномандатных округах. Пензенской, Ярославской и Курской областях голосуют еще на дополнительных выборах депутатов Госдумы.

А на Камчатке все участки уже закрыты. Там подводят итоги голосования. Пока известно только, что за два часа до закрытия избирательных участков явка составляла чуть больше 35-ти процентов. Окончательные результаты будут озвучены сегодня, вместе со всеми регионами страны.