ВЦИОМ: Россияне поддержали многодневное голосование

Эфирная новость 42

Согласно опросам, свои голоса отдали даже те, кто раньше не участвовал в выборах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе ; 5-tv.ru

Тема:
Единый день голосования 2020

Россиянам понравилось голосовать три дня. Это удобно и безопасно.

Таковы данные опроса, который провел ВЦИОМ по итогам выборов в сентябре. К тому же, трехдневное голосование повысило явку в целом и привлекло на избирательные участки даже тех, кто раньше не голосовал.

Об этом сегодня говорили на круглом столе экспертного института социальных исследований, в формате прямых включений.

«Безусловно, все то, что предпринималось для снижения риска и у нас, и в других странах в этом году было абсолютно оправдано и работало на легитимность выборов, потому что снижало страхи людей прийти и проголосовать», — сказал Борис Макаренко, председатель правления «Центр политических технологий», политолог.

Эксперты также отметили, что в других странах — в том числе в Германии, Италии, в США — тоже применяют самые разнообразные формы волеизъявления: по почте, электронное, дистанционное, многодневное голосование.

Тема:
Единый день голосования 2020
25 сент
Владимир Путин дал напутствие избранным губернаторам — видео
14 сент
Самые комфортные выборы: в ЦИК подвели итоги Единого дня голосования
14 сент
«Новые люди» вошли в ТОП-5 партий на выборах в регионах
14 сент
Как прошел единый день голосования в условиях пандемии
14 сент
ЦИК завершает подсчет голосов: в основном побеждают действующие губернаторы
14 сент
Единый день голосования в России: как прошло и какие новые технологии были применены
14 сент
Памфилова заявила, что нарушений в ходе голосования почти не было
13 сент
Будущее в руках каждого: как в России готовились к единому дню голосования
13 сент
Избран первый губернатор в рамках единого дня голосования
13 сент
Первая — Камчатка: В России стартовал единый день голосования

Читайте также

+17° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
77.28
-1.50 90.72
-1.71
Лунный календарь на октябрь: Что можно и нельзя делать?

Последние новости

20:02
В сети появилось видео якобы покушения на Михаила Саакашвили
19:47
Бойня в троллейбусе: Петербуржец избил напавшего на кондуктора хулигана — видео
19:38
Как татуировки могут спровоцировать рак кожи — заключение дерматолога
19:25
«У одного на коленках сидит»: Барановскую заметили в компании сразу троих мужчин
19:17
Куда не пустят без маски в Петербурге — видео
19:08
ВЦИОМ: Россияне поддержали многодневное голосование

Сейчас читают

Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2020 года
«Не три промилле» — адвокат семьи Конкиных о видео с покупающей вино в день гибели дочерью артиста
Жених Конкиной опубликовал фото с ней за день до трагедии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок