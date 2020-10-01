ВЦИОМ: Россияне поддержали многодневное голосование

Россиянам понравилось голосовать три дня. Это удобно и безопасно.

Таковы данные опроса, который провел ВЦИОМ по итогам выборов в сентябре. К тому же, трехдневное голосование повысило явку в целом и привлекло на избирательные участки даже тех, кто раньше не голосовал.

Об этом сегодня говорили на круглом столе экспертного института социальных исследований, в формате прямых включений.

«Безусловно, все то, что предпринималось для снижения риска и у нас, и в других странах в этом году было абсолютно оправдано и работало на легитимность выборов, потому что снижало страхи людей прийти и проголосовать», — сказал Борис Макаренко, председатель правления «Центр политических технологий», политолог.

Эксперты также отметили, что в других странах — в том числе в Германии, Италии, в США — тоже применяют самые разнообразные формы волеизъявления: по почте, электронное, дистанционное, многодневное голосование.