ВЦИОМ: Россияне поддержали многодневное голосование
Согласно опросам, свои голоса отдали даже те, кто раньше не участвовал в выборах.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе ; 5-tv.ru
Россиянам понравилось голосовать три дня. Это удобно и безопасно.
Таковы данные опроса, который провел ВЦИОМ по итогам выборов в сентябре. К тому же, трехдневное голосование повысило явку в целом и привлекло на избирательные участки даже тех, кто раньше не голосовал.
Об этом сегодня говорили на круглом столе экспертного института социальных исследований, в формате прямых включений.
«Безусловно, все то, что предпринималось для снижения риска и у нас, и в других странах в этом году было абсолютно оправдано и работало на легитимность выборов, потому что снижало страхи людей прийти и проголосовать», — сказал Борис Макаренко, председатель правления «Центр политических технологий», политолог.
Эксперты также отметили, что в других странах — в том числе в Германии, Италии, в США — тоже применяют самые разнообразные формы волеизъявления: по почте, электронное, дистанционное, многодневное голосование.
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