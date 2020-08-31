Кому достанется квартира Бари Алибасова в случае его смерти — видео

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Светлана Александрова
Эксклюзив 175

В сети опубликовано видео, на котором юрист разъясняет имущественные вопросы, а сын продюсера настаивает на разводе отца с Федосеевой-Шукшиной.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; Instagram@barialibasovjr; 5-tv.ru

Сын Бари Алибасова настаивает на разводе продюсера группы «На-На» с Лидией Федосеевой Шукшиной, чтобы актриса не могла претендовать на наследство в случае смерти супруга. PR-директор Бари Алибасова-старшего Вадим Горжанкин разъяснил 5-tv.ru происходящее на видео, появившееся в Instagram-аккаунтах обоих Алибасовых. На записи он сам, Бари Каримович, его сын и представляющий интересы семьи адвокат Олег Сухов обсуждают вопрос развода и раздела имущества. Юрист объясняет, что и кому достанется при том или ином сценарии.

По словам Горжанкина, Бари-младший специально фиксирует разговор на видео, чтобы в будущем никто не смог сказать, что этого не было в реальности.

«Сценарии там могут быть разные. Если Бари Каримович находится в браке с Лидией Николаевной, Лидия Николаевна она может условно, допустим, стать вдовой, если Бари Каримович умрет первым, то тогда ей — независимо от завещания — то есть даже если в завещании будет написано, что Бари-младшему достанется вообще абсолютно все, все что есть вообще на свете, ей все равно будет положена часть наследства», — пояснил Вадим Горжанкин.

Чтобы этого не произошло, сын продюсера хочет, чтобы его отец развелся с Федосеевой-Шукшиной.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Бари Алибасов — так же на камеру — заявил о намерении развестись с 81-летней супругой. Появились даже сообщения, что он уже подал заявление на развод в суд. Однако позже в телеэфире отказался от своих слов и сказал, что у них отношения с Лидией Федосеевой-Шукшиной «очень теплые», и расставаться с ней он не хочет. Между тем сама народная артистка России, напротив, отказываться от развода не намерена.

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