«Вранье это» — отец Виктора Цоя о письме наследников музыканта Путину

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Светлана Александрова
Эксклюзив 43

Ранее были опубликованы выдержки из послания президенту, якобы написанного отцом и сыном лидера группы «Кино» с просьбой не допустить выхода в прокат фильма «Цой» Алексея Учителя.

Фото, видео: Социальные сети, 5-tv.ru

Отец покойного лидера группы «Кино» Виктора Цой Роберт Максимович опроверг информацию о письме, якобы написанном родственниками музыканта президенту России с целью помешать выходу фильма Алексея Учителя «Цой». Он назвал сообщения об обращении к Владимиру Путину «враньем» и «выдумками».

«Ничего не было такого. Все вы выдумываете. Кто это выдумывает, я не понимаю», — сказал Роберт Цой.

Ранее интернет-издание «Газета.Ru» опубликовала фрагменты письма Владимиру Путину, которое, как утверждается в статье, имеется в распоряжении редакции. В нем якобы наследники Виктора Цоя — его отец Роберт и сын Александр — назвали фильм Алексея Учителя «пошлым зрелищем», и попросили президента России «безотлагательно организовать проверку».

«Очевидно, что использование при создании фильма сведений о частной и семейной жизни известных в обществе граждан (музыкантов группы „Кино“ и людей из их близкого круга), в том числе, вымышленных сведений, сплетен, скабрезных намеков и т. п., — нарушает интересы этих граждан, их родственников и общества в целом», — цитирует издание текст письма.

В нем также говорится, что Виктор Цой «принадлежит не только истории своей семьи, но и истории своей страны», и подобных героев нельзя использовать «как вульгарный источник дохода». Также авторы послания подчеркивают, что ни наследники, ни музыканты группы «Кино» не давали согласия на использование имени и изображения Виктора Цоя создателям картины, между тем фильм уже получил прокатное удостоверение.

«Судебное решение не повернет время вспять и не устранит той несправедливости, которая возникнет уже сейчас и навсегда останется в общественном сознании при обнародовании и выпуске в широкий прокат фильма „Цой“, порочащего доброе имя Виктора Цоя и его близких», — говорится в письме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне 30-й годовщины со дня смерти Виктора Цоя в Санкт-Петербурге наконец-то установили памятник музыканту, которому не находилось места в течение нескольких лет.

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