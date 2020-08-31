В Германии объяснили выкрики «Путин!» в ходе протестов в Берлине

Власти Германии рассказали, почему протестующие против коронавирусных ограничений в Берлине скандировали «Путин!» у здания российского посольства.

Как объяснил депутат городской палаты представителей Гуннар Линдеманн, российский президент пользуется хорошей репутацией среди немцев, и демонстранты таким образом попытались «привлечь внимание» России к ситуации в Германии. Кроме того, они понадеялись, что российский лидер сможет повлиять на канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Он также заявил, что протестные волнения в Берлине носили «преимущественно мирный характер».

«На мой взгляд, опасности для посольства России не возникло ни разу», — заявил немецкий политик РИА Новости.

В выходные в столице Германии прошел митинг, направленный против введения ограничительных мер из-за пандемии. В акции протеста участвовали около 18 тысяч человек, из-за чего она стала одной из самых массовых за последние 15 лет. Протестующие вступили в столкновения с полицией, более 300 человек были задержаны.

Ранее 5-tv.ru писал, что на акции протеста в Минске задержали 125 человек.