На воскресной акции протеста в Минске задержали 125 человек

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Помощник Александра Лукашенко отверг перспективу переговоров с оппозицией.

Фото, видео: www.globallookpress / Thibault Savary; 5-tv.ru

В Минске вновь прошли многотысячные протесты оппозиции. Активисты решили митингом поздравить президента Лукашенко с днем рождения, однако мирного шествия им не хватило — протестующие начали громить машины силовиков.

Сотрудники ОМОН смогли удержать ситуацию под контролем, но разгонять зачинщиков беспорядков им не пришлось — разбежались сами. Чего испугались активисты, знает Леонид Китрарь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помощник Лукашенко назвал количество противников президента Белоруссии.

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