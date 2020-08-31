На воскресной акции протеста в Минске задержали 125 человек
Помощник Александра Лукашенко отверг перспективу переговоров с оппозицией.
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Фото, видео: www.globallookpress / Thibault Savary; 5-tv.ru
В Минске вновь прошли многотысячные протесты оппозиции. Активисты решили митингом поздравить президента Лукашенко с днем рождения, однако мирного шествия им не хватило — протестующие начали громить машины силовиков.
Сотрудники ОМОН смогли удержать ситуацию под контролем, но разгонять зачинщиков беспорядков им не пришлось — разбежались сами. Чего испугались активисты, знает Леонид Китрарь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помощник Лукашенко назвал количество противников президента Белоруссии.
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