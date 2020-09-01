Мурашко поздравил студентов и преподавателей-медиков с началом учебного года

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко записал видеообращение, в котором поздравил от имени министерства с Днем знаний и началом нового учебного года студентов и преподавателей медицинских вузов и колледжей. Первым делом он поблагодарил тех студентов, ординаторов, преподавателей и аспирантов, которые «доказал свою преданность профессии», спасая человеческие жизни в условиях пандемии коронавируса.

«Пусть это будет лучшим примером для наших первокурсников, которые выбрали для себя непростой жизненный путь и лучшую в мире профессию — профессию медицинского работника», — отметил Мурашко.

Министр напомнил, что государство придает первостепенное значение совершенствованию системы здравоохранения в стране и внедрению в клиническую практику современных достижений медицины и инновационных технологий.

«И в скором времени вам предстоит внедрять эти технологии и практики, совершенствовать качество и доступность медицинской помощи. Для этого крайне важно овладеть фундаментальными знаниями, получить навыки и умения, которые помогут вам стать хорошими специалистами во благо служения своему Отечеству, во благо сохранения здоровья и жизней людей!» — сказал Михаил Мурашко.

В заключении он пожелал коллегам «крепкого здоровья» и «плодотворной учебы и работы».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Михаил Мурашко пообещал, что для медиков, отличившихся в борьбе с COVID-19, будут учреждены специальные ведомственные награды.