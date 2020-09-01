Мурашко поздравил студентов и преподавателей-медиков с началом учебного года
Министр здравоохранения поблагодарил тех, кто спасал человеческие жизни в условиях пандемии, а теперь готов продолжить обучение и служение своему делу.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко записал видеообращение, в котором поздравил от имени министерства с Днем знаний и началом нового учебного года студентов и преподавателей медицинских вузов и колледжей. Первым делом он поблагодарил тех студентов, ординаторов, преподавателей и аспирантов, которые «доказал свою преданность профессии», спасая человеческие жизни в условиях пандемии коронавируса.
«Пусть это будет лучшим примером для наших первокурсников, которые выбрали для себя непростой жизненный путь и лучшую в мире профессию — профессию медицинского работника», — отметил Мурашко.
Министр напомнил, что государство придает первостепенное значение совершенствованию системы здравоохранения в стране и внедрению в клиническую практику современных достижений медицины и инновационных технологий.
«И в скором времени вам предстоит внедрять эти технологии и практики, совершенствовать качество и доступность медицинской помощи. Для этого крайне важно овладеть фундаментальными знаниями, получить навыки и умения, которые помогут вам стать хорошими специалистами во благо служения своему Отечеству, во благо сохранения здоровья и жизней людей!» — сказал Михаил Мурашко.
В заключении он пожелал коллегам «крепкого здоровья» и «плодотворной учебы и работы».
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Михаил Мурашко пообещал, что для медиков, отличившихся в борьбе с COVID-19, будут учреждены специальные ведомственные награды.
Читайте также
88%
-0.84 87.83
-0.91
Нашли ошибку?