Сын Лукашенко забрал документы из лицея БГУ

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Татьяна Меркер
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Николай поступил в университет на биологический факультет, но передумал в нем учиться.

Сын Лукашенко забрал документы из лицея БГУ

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

Сын президента Белоруссии Николай Лукашенко, которому сегодня исполнилось 16 лет, забрал документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ), куда ранее поступил на биологический факультет.

Сотрудники учебного заведения на условиях анонимности подтвердили эту информацию в беседе с журналистом «Еврорадио». Также они отметили, что на общем собрании абитуриентов сын главы государства не появлялся.

В свою очередь, портал Tut.by сообщил, что в мае этого года Николай Лукашенко окончил девятый класс школы в Острошицком Городке, после чего подал документы и сдал вступительные экзамены в БГУ.

Директор Лицея Игорь Варакса отказался комментировать факт обучения Николая в этом университете, заявив, что они не разглашали подобную информацию ранее, не будут и сейчас.

В лицее БГУ учатся еще несколько членов семьи Александра Лукашенко – это две его внучки Дарья и Анастасия. Что заставило младшего сына президента страны забрать документы из «семейного» университета неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помощник Лукашенко назвал количество противников президента Белоруссии.

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