Кажется, по-особенному счастливы в этот день первоклассники и их родители. В глазах мальчиков и девочек радость и трепет — ведь это серьезный шаг в новую жизнь, с новыми друзьями, уроками, звонком и домашней работой.

Линейка первого сентября. Фото: globallookpress.com

В глазах ребят постарше счастья конечно чуть поменьше. Видно, что они рады встретить старых друзей и любимых учителей. Но каникулы закончились и теперь им снова вставать в 7:30 утра…

Государственный праздник был введен еще в СССР, в 1984-м Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний» . И до сих пор в некоторых постсоветских республиках уверены, что 1 сентября придумали в Советском Союзе, но это не так — все началось еще в XV веке.

В 1492-м по решению великого князя Ивана III год в России начинался с первого дня осени — по примеру Византийской империи, родины невесты князя, последней византийской царевны. И если разобраться, это решение было вполне логичным, ведь именно 1 сентября — в Новолетие, как его тогда называли, — официально заканчивалось лето: крестьяне прекращали работать на полях, а в казну начинали поступать налоги с реализации продукции.

«В сельской школе». Владимир Маковский, 1883 г.

В 1700-м инноватор Петр I перенес празднование Нового Года на 1 января, но сельскохозяйственный календарь остался прежним, ведь убедить родителей крестьян и даже дворян отправить своих отпрысков из деревни в городские учебные заведения до окончания страды было практически невозможно, все были при деле. Во много из-за этого руководство учебных заведений продолжало придерживаться изначального, допетровского годового круга. Разумеется, работать точно 1 сентября (14 сентября по старому стилю) начинали лишь университеты и гимназии — учебные заведения, которые жестко контролировались. В остальных местах все делали как придется. Так продолжалось аж до 1935-го, когда Совнарком и ЦК ВКП (б) постановили начинать учебные занятия первого сентября во всех школах СССР. Официальным же государственным праздником День знаний стал в 1980-м, после Указа Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях».

День знаний сегодня

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Традиция праздновать День знаний в школах практически не меняется много лет. Разумеется, тщательнее остальных к этому дню готовятся первоклассники: их родители заранее покупают детям праздничные наряды, их первые в жизни портфели, пеналы и тетради в линейку. В назначенное время учащиеся школы собираются во дворе учебного заведения и выстраиваются в колонны и ряды, образуя букву «П» — по классам. Слева или справа от детей стоит их классный руководитель. Те, кто идут в первый класс, видят своего наставника впервые, до начала официальной части они знакомятся, общаются, задают вопросы. Разумеется, и всех своих будущих соседей по партам эти дети также видят первый раз — это очень трогательный момент, ведь многие их них станут лучшими друзьями, в будущем вместе поступят в вуз или даже создадут семьи — есть примеры, когда мальчик и девочка влюблялись друг в друга на линейке и жили вместе всю жизнь.

Линейка 1 сентября. Фото: globallookpress.com

Дети дарят педагогам цветы, волосы девочек традиционно украшают пышные банты — это также добрая традиция празднования Дня знаний. В 9:00 по местному времени начинает звучать музыка и на сцену выходит директор учебного заведения, который произносит торжественную речь, в ее заключении учащимся желают успехов. Обязательная часть мероприятия — проход по кругу будущего выпускника и первоклассницы: девочку сажают на плечо одиннадцатиклассника и вручают ей колокольчик — это первый звонок.

День знаний в высших учебных заведениях

В вузах все почти так же, как и в школах. Но все по-взрослому. Вместо первоклассников — первокурсников, но в этот раз они скромны и собраны, стараются не выдавать эмоции. Во время торжественной линейки представитель ректората вручает новоиспеченным учащимся студенческие билеты, зачетные книжки и также желает успехов.

Первокурсники СПбГУП. Фото: gup.ru

Присутствуют и родители, но в большинстве это папы и мамы первокурсников — приходят поддержать своих детей, которые начинают сложную, но интересную самостоятельную жизнь.

Под знаком COVID-19. 1 сентября 2020 года

В этом году День знаний проходит по-особому. В связи с пандемией коронавируса линейки пройдут в ограниченном режиме. На них будут присутствовать только первые и одиннадцатые классы.

Пандемия не оставляет нам выбора. К тому же риски, связанные с COVID-19, полностью меняют систему обучения. Главная задача — максимально развести школьников и уменьшить их контакты друг с другом.

Новый учебный год 1 сентября наступит для 17 миллионов школьников. За парты сядут почти два миллиона первоклашек. Также один миллион студентов-первокурсников, которые уже успешно прошли вступительные испытания и готовятся к учебе. А вообще вузы примут свыше четырех миллионов человек. Всего же к занятиям по всей России приступит свыше 30 миллионов учащихся. Их примут 90 тысяч различных образовательных организаций — они проверены и соответствуют всем требованиям.

По словам главы Роспотребнадзора, на сегодняшний день эпидситуация в стране позволяет начать учебный процесс в очном режиме, однако при малейшем ухудшении самочувствия ученикам запрещается появляться в школе — до тех пор, пока медики поставят точный диагноз.

Анна Попова также пояснила, что, вопреки слухам, школьникам не нужно будет находиться в учебном заведении в маске, но всем обязательно будут регулярно измерять температуру. Она рассказала также, что уроки будут проходить по специально разработанному «ступенчатому» расписанию, чтобы свести к минимуму контакты учеников. Это же касается и питания детей.

Говоря о ситуации с COVID-19 в целом по стране, глава Роспотребнадзора отметила, что сейчас она стабильна, однако наблюдается несколько отдельных вспышек. В будущем, по словам Поповой, необходимо готовиться к «разным вариантам» развития событий.