Американские ученые назвали новый способ похудения

|
Татьяна Меркер
166

Специалисты изучили, как распределяется энергия человека во время движения и сделали неожиданный вывод.

Американские ученые назвали новый способ похудения

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Ученые из США в результате эксперимента выяснили, что ходьба на цыпочках помогает человеку похудеть. Для этого они исследовали распределение энергии человека во время его движение.

Несколько добровольцев ходили по специальным пластинам, считывающим давление стопы, в это время эксперты наблюдали за их мышечной активностью с помощью приборов.

В ходе эксперимента они выяснили, что привычное движение позволяет человеку расходовать меньше энергии, а чтобы тратить больше и следовательно худеть — нужно передвигаться на цыпочках. Такая ходьба повышает нагрузку на мышцы, а организм расходует энергию на 50-80% интенсивнее, что помогает сжигать калории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звездный диетолог раскрыла главную тайну похудения знаменитостей

Читайте также

+13° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.80
-0.84 87.83
-0.91
2021-й — год Белого Металлического Быка. Как к нему подготовиться?

Последние новости

8:17
Школьник без маски на уроках родителям во Франции обойдется в 135 евро
8:08
Новорожденный малыш скончался в перинатальном центре Забайкалья
8:01
«Бомж с потерей памяти» — Сатановского возмутило поведение Ефремова в суде
7:55
Детский писатель Владислав Крапивин умер на 82-м году жизни
7:50
Воспитание и соцподдержка: что нового россиян ждет с 1 сентября
7:45
Самолет-разведчик американских ВМС разбился в Вирджинии

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок