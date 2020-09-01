Американские ученые назвали новый способ похудения

Ученые из США в результате эксперимента выяснили, что ходьба на цыпочках помогает человеку похудеть. Для этого они исследовали распределение энергии человека во время его движение.

Несколько добровольцев ходили по специальным пластинам, считывающим давление стопы, в это время эксперты наблюдали за их мышечной активностью с помощью приборов.

В ходе эксперимента они выяснили, что привычное движение позволяет человеку расходовать меньше энергии, а чтобы тратить больше и следовательно худеть — нужно передвигаться на цыпочках. Такая ходьба повышает нагрузку на мышцы, а организм расходует энергию на 50-80% интенсивнее, что помогает сжигать калории.

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