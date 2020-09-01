Коварный возбудитель: COVID-19 вызывает «синдром разбитого сердца»
Патология, похожая по ощущениям на острый инфаркт миокарда, зачастую развивается у женщин старшего возраста.
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Фото, видео: www.globallookpress / Vojtech Vlk; Reuters
Группа ученых-кардиологов из Италии и Великобритании опубликовала научный материал, в котором подробно описывается влияние коронавируса на здоровье женщин, детей и подростков, пишут «Известия».
Специалисты отмечают, что отдельные группы населения, в частности, представительницы слабого пола старшего возраста подвержены особым рискам. В ряде случаев у пациенток на фоне COVID-19 может развиться синдром такоцубо — «синдром разбитого сердца». По ощущениям его признаки похожи на острый инфаркт миокарда, но в отличие от него патология полностью обратима.
Такоцубо, как правило, фиксируется у женщин старше 55 лет. Также существуют отдельные случаи возникновения «синдрома разбитого сердца» и у мужчин.
Кардиологи утверждают, что при коронавирусе развитие патологии может быть вызвано стрессом, выбросом в кровь адреналина и воспалительной реакцией на инфекцию. Кроме того, факторами риска является нарушение свертываемости крови, свойственное больным COVID-19. Свой «вклад» может внести и воздействие нового внеклеточного агента на сосуды, что приводит к дисфункции левого желудочка.
Медики добавили, что при ухудшении ситуации с распространением коронавируса количество случаев «синдрома разбитого сердца» может увеличиться.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, нужно ли прививаться от гриппа переболевшему COVID-19.
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