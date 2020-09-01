Нужно ли прививаться от гриппа переболевшему COVID-19

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Традиционная осенняя вакцинация началась немного раньше времени в связи с необходимостью в ближайшем будущем прививать от коронавируса.

Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

В России стартовала традиционная вакцинация от гриппа. Немного раньше чем обычно. Для того, чтобы развести по времени две прививочные кампании — эту сезонную, и будущую от COVID-19.

Врачи настаивают — нужен хотя бы месяц между вакцинами, чтобы организм выдержал. По прогнозам всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), циркулировать будут новые штаммы гриппа, против которых нет иммунитета. Так от какого вируса защищаться в первую очередь, разбирался Кирилл Сергеев.

Быстро и, главное, совсем не больно. Практически первыми в России вакцину от гриппа получают жители Петербурга. Все, как на обычном приеме врача — стерильная процедурная и шкафы с медикаментами. Вот только этот кабинет сам приехал к горожанам.

Этот мобильный пункт вакцинации — фактически маленькая поликлиника. Внутри — холодильники с суточным запасом препарата, шприцы, все самое необходимое. Всего за день такой автомобиль может принять до 500 пациентов. После каждого из них салон полностью обрабатывают антисептиком.

Настолько строгие меры безопасности здесь ввели из-за коронавируса. Вход строго по одному, вакцину не получить без маски и температурного контроля.

В этом году таких медцентров на колесах стало гораздо больше, причем по всей стране. Поликлиники не везде справляются с наплывом желающих: огромные очереди к медикам копятся не только в Петербурге — в Астрахани, Иркутске, Екатеринбурге.

«В определенной степени народ напуган в связи с пандемической ситуацией. А любая вакцина рассчитана на повышение иммунитета», — объясняет начальник отдела здравоохранения администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Павел Гущин.

В первую очередь, укрепить иммунитет в каждом из регионов предлагают тем, кто попадает в условную зону риска — пожилым людям, педагогам и, конечно, самим медикам. Вот, доктор Ирина Деркач на общих основаниях стоит в огромной очереди из сотни с лишним человек. Но уверена: здоровье дороже потраченного времени.

«И на работе люди вакцинируются, и знакомые. Тем более, с нынешней эпидситуацией вакцинируемых будет больше», — говорит Ирина.

Чтобы не допустить еще и вспышки гриппа, в федеральном Минздраве собираются вакцинировать как минимум 60 процентов населения страны. И чем больше, тем лучше. Согласно исследованиям ВОЗ, этом году по северному полушарию будут разгуливать сразу четыре мутировавших штамма, в том числе знаменитые «гонконгский» и A-H1/N1 — так называемый свиной грипп.

«Вирусы немного видоизменились. И иммунитет, который создается у тех, кто вакцинировался ранее, он недолговечный», — поясняет заместитель главврача поликлиники№ 17 Санкт-Петербурга Виктор Мачурок.

Полностью обезопасить себя от гриппа вакцина, конечно, не поможет, но точно сделает течение болезни более легким. При этом поставить укол советуют и тем, кто уже перенес COVID-19. Все-таки вирусы разные, и приобретенный, пусть даже недавно, иммунитет, вполне может не сработать.

«По поводу иммунитета коронавирусной инфекции и гриппа вопрос не изучен он требует достаточного изучения, так как мы с коронавирусной инфекцией знакомы всего полгода. От гриппа прививаться безусловно нужно, как и другими инфекциями может происходить заражение сразу двумя инфекциями», — подчеркивает заместитель главного врача клинической инфекционной больницу им. М. С. Боткина Мария Вашукова.

Прийти в поликлинику за уколом, как и обычно, можно бесплатно. Но не всем — слабость, аллергия или повышенная температура — не являются показаниями для прививки. По крайней мере, о них точно надо сообщить врачам.

В каждом из регионов кампания продлится вплоть до начала зимы. К этому времени в больницы уже точно поступит и новая вакцина от COVID-19.

Тема:
Вакцина от COVID-19
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