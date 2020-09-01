Путин назвал радостным событием возвращение школ к привычной жизни

Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском открытом уроке для старшеклассников «Помнить — значит знать». Трансляция мероприятия, посвященного 75-летию Великой Победы над фашизмом, проходит в официальном паблике Минпросвещения РФ в социальной сети «ВКонтакте».

В начале урока российский лидер отметил, что после начала пандемии коронавируса вся система образования РФ возвращается к привычной работе. Несмотря на это, по словам Владимира Путина, некоторые ограничения останутся в силе и школьникам придется их соблюдать. Данные меры необходимы для защиты здоровья учащихся.

«Сейчас школа, вся система образования возвращаются к привычной работе, звонкам, переменам, живому, непосредственному общению учеников и друг с другом, и с преподавателями, учителями. Такое возвращение, безусловно, для всех — это большое событие и большая радость», — сказал Владимир Путин.

Глава государства, говоря о значимости Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнул, что этот священный всенародный подвиг никогда не должен быть забыт.

«Ваши ровесники в годы войны самоотверженно помогали своей стране, наравне со взрослыми защищали родину. Перед лицом чудовищной нацистской угрозы в единый строй встал тогда весь наш народ и на фронте, и в тылу, и Победа была действительно общей», — сказал Владимир Путин школьникам.

Среди гостей студии значатся министр просвещения Сергей Кравцов, историк Александр Звягинцев, активисты Российского движения школьников, патриотических клубов, а также участники Всероссийского конкурса «Большая перемена».

В ходе открытого урока с участием главы российского государства запланированы прямые включения со школьниками из Москвы, Крыма, Калининградской области, Кубани и Камчатки, ряда других регионов России.

Ведущие мероприятия — лауреат конкурса «Учитель года России — 2019» Виктория Скрипникова и телеведущая Яна Чурикова объявят старт месяца «Памяти и Славы» Всероссийского конкурса «Большая перемена», а также акции «Память для будущего».

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