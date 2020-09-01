«От Бреста до Владивостока»: Лукашенко заявил об общем отечестве с россиянами

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Василий Заика
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Президент Белоруссии выступил за продолжение тесного сотрудничества с РФ.

«От Бреста до Владивостока»: Лукашенко заявил об общем отечестве с россиянами

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами во время визита в Барановичский государственный профессионально-технический колледж заявил, что у белорусов и россиян одно общее отечество.

Глава соседней республики отметил, что тесное сотрудничество с РФ будет продолжено, несмотря на мнение о некотором ухудшении двусторонних отношений. Александр Лукашенко напомнил, что накануне выборов взаимодействие между Белоруссией и Россией считалось партнерским.

«Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России Владимиром Путиным — Прим.ред.) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество, <…> где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока», — заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер также добавил, что не допустит в республике развязывания гражданской войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оппозиция Белоруссии объявила о создании партии «Вместе».

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